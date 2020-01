Brits Lagerhuis keurt brexitwet goed

Het Britse Lagerhuis heeft, zoals verwacht, ingestemd met een wetsvoorstel dat nodig is voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 330 parlementariërs stemden voor de wet, 231 stemden tegen.

Het wetsvoorstel gaat nu naar het Hogerhuis en wordt dan naar verwachting in de komende weken aangenomen. Daarmee is het vrijwel zeker dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari met een deal afscheid kan nemen van de Europese Unie.

Overgangsperiode

Ook het Europees Parlement moet nog zijn fiat geven aan de brexitdeal. Die stemming is eind januari.

Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels en gaat met Brussel onderhandelen over de toekomstige (handels)relatie.

In de nieuwe wet is onder meer geregeld dat de Britse regering die overgangsperiode niet mag verlengen als er voor 31 december 2020 geen handelsakkoord met de EU is gesloten.