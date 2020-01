Man verdacht van brandstichting na vondst jerrycan in trein Leeuwarden

De man die vanmiddag in Leeuwarden werd opgepakt na de vondst van een jerrycan in een trein, wilde brand stichten, zegt de politie.

De verdachte is een man van 68 uit Stavoren. Over zijn achtergrond en motief is niets bekendgemaakt, mogelijk wordt daar morgen meer duidelijk over.

Station Leeuwarden werd na de vondst van de jerrycan ontruimd en was enkele uren afgezet. De jerrycan was vastgemaakt in de trein. Wat voor vloeistof erin zat, is niet bekend. Hij is door de Explosieven Opruimingsdienst meegenomen voor verder onderzoek.

De verdachte werd aangehouden nadat een ooggetuige de politie had gebeld. Hij had gezien dat de man de jerrycan had achtergelaten.