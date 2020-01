Russische onderzeeër wordt eindelijk gesloopt in Vlaardingen

Het vervuilde staal wordt door een specialistisch bedrijf schoongemaakt, zodat het schroot kan worden hergebruikt. Het niet-vervuilde staal wordt omgezet in grondstof. "Dat betekent simpelweg dat een stuk van de onderzeeër over een jaar ineens een verkeersbord is", zegt Roest.

De Foxtrot B-80 werd in 1956 in het Letse Riga gebouwd en was onderdeel van de vloot van de Sovjet-Unie, schrijft de regionale zender Rijnmond. In 1991 werd het schip door ondernemers naar Nederland gehaald. Het was de bedoeling dat de Foxtrot omgebouwd zou worden tot een partyboot.

Dat is nooit gebeurd en de onderzeeboot lag sinds 2002 in de NDSM-haven. Het is nog altijd onduidelijk wie de eigenaar is. Voor de gemeente Amsterdam was de Foxtrot jarenlang een doorn in het oog.