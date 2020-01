Opnieuw een zachte winter: goed voor de energierekening én de muggen

Volgens Verhoef houdt het zachte weer deze winter voorlopig aan. "Het ziet er niet naar uit dat het in januari nog koud gaat worden. Maar onderschat februari en maart niet: misschien gaat de temperatuur dan alsnog naar omlaag, dat kunnen we nu nog niet voorspellen."

Overigens is het niet voor het eerst dat het (tot nu toe) niet zo koud is: het KNMI typeerde ook de vorige winters als zacht. In 2015 was december met een gemiddelde temperatuur van 9,6 graden zelfs de zachtste decembermaand in minstens drie eeuwen.

IJsvogels en muizen

Het warme winterweer heeft invloed op de flora en fauna in ons land. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit heeft al bloeiende narcissen in zijn tuin staan. "Dat is wel heel vroeg."

Ook vogels die van warmte houden, zoals de ijsvogel, vinden het in Nederland nu goed toeven, zegt Van Vliet. "En vogels die normaal gesproken de koude winter ontvluchten zoals kieviten, zijn nog steeds in Nederland. Ze zien geen noodzaak om te vertrekken."

Zogenoemde invasievogels komen in de winter normaal gesproken in grote getale over vanuit Scandinavië. Maar volgens de Vogelbescherming lijkt het er dit jaar op dat zo'n invasie uit blijft. Dat komt doordat de vogels daar genoeg eten kunnen vinden en ze liever bij hun broedgebied in de buurt blijven.

We hebben enerzijds invasievogels die in Scandinavië blijven, maar tegelijkertijd trekt onze zachte winters ook zuidelijke vogels aan zoals de Cetti's zanger. Deze soort is een insectenvanger en door het zachte weer zijn er nog genoeg insecten waardoor het vogeltje hier nu nog is.

Het zachte winterweer vinden ook muizen en muggen aangenaam. Van Vliet, die een website beheert waar mensen muggenoverlast kunnen melden, ziet veel actieve muggen op de radar. Ook zijn er door gebrek aan vorst meer muizen, zegt hij. "Er is voldoende voedsel voor ze. Vorst is een selectiemechanisme in de natuur."

Steeds meer mensen gaan kamperen in de winter. 22 campings in Nederland zijn in de winter open, die hebben bij elkaar zo'n 10.000 boekingen.