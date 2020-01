Gedeeltelijke maansverduistering morgenavond goed te zien

Haal je verrekijker of fotocamera maar uit de kast, want morgen is er een gedeeltelijke maansverduistering aan de sterrenhemel te aanschouwen. Bovendien wordt het helder weer, waardoor het fenomeen goed te zien zal zijn.

Bij een maansverduistering staan de aarde, maan en zon op één lijn, met de aarde in het midden. Daardoor 'schuift' de schaduw van de aarde over de maan heen, waardoor de maan deels wordt verduisterd.

De verduistering begint morgen om 18:06 uur en is om 22:15 uur voorbij. Het loont het meest om rond 20:11 uur naar boven te kijken, want dan bereikt de verduistering het hoogtepunt. De maan zal dan voor 92 procent verduisterd zijn.

Een totale of gedeeltelijke maansverduistering is niet uitzonderlijk, volgens NOS-weerman Marco Verhoef. "Maar als het overdag plaatsvindt, heb je er niks aan." De laatste keer dat de hele eclips bij een maansverduistering vanuit Nederland goed was te zien, was op 28 september 2015.