Moeten Harry en Meghan nu de mouwen opstropen en een baan zoeken?

Of het paar straks meer vrijheid krijgt, valt nog maar te bezien. De Wit denkt dat ze voorlopig alleen maar extra in de schijnwerpers zullen staan. "Dat ze dit niet eerst met koningin Elizabeth en de rest van de familie hebben gedeeld, is echt wel heftig. Je vraagt je af of dit een slimme zet is als je wil praten over een nieuwe invulling van je rol."

"Ik denk dat Meghan in Canada makkelijker over straat kan", zegt Marcella. "Dat is waarschijnlijk de enige winst van deze keuze. Uit de schijnwerpers zullen ze niet verdwijnen. Harry blijft prins, of hij nu wil of niet."