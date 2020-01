Marco Borsato (53) heeft burn-out en legt werk neer

Zanger Marco Borsato heeft een burn-out en legt voor onbepaalde tijd zijn werk neer.

"Wat ik doe is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan", zegt hij.

Voorlopig zal de 53-jarige zanger geen concerten geven of voor televisie werken, meldt concertorganisator Mojo. "In zijn carrière heeft Marco Borsato zich altijd voor meer dan 100 procent gegeven en dat vele jaren presteren onder hoge druk heeft nu zijn tol geëist."