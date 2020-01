Dodelijk ongeluk met NS-bus kwam mogelijk door technisch falen

De NS-bus die gisteren in Naarden een vrouw op een bakfiets doodreed en meerdere geparkeerde auto's ramde, had mogelijk technische problemen. Dat stelt de politie op basis van het voorlopige onderzoek. De betrokken chauffeur is gisteren uitgebreid gehoord.

De fietsster kwam klem te zitten onder de bus en overleed. Haar zoontje bleef ongedeerd.

De bus werd gisteren ingezet als vervangend vervoer, omdat er een sein- en wisselstoring was tussen Amsterdam en Amersfoort. De bus is in beslag genomen. "Er zijn veel getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. Op dit moment lijkt het te gaan om technisch falen", zegt de politie.

De bus was van een onderaannemer van vaste NS-busvervoerder Jan de Wit Group. Het voertuig was net in de running en bijna nieuw, zegt de directeur tegen NH Nieuws. "We hebben geen flauw idee hoe dit heeft kunnen gebeuren". Wie de onderaannemer is, wil De Wit niet zeggen.

'Dit raakt onze gemeenschap diep'

Buurtbewoners rond de Comeniuslaan in Bussum kaartten de in hun ogen onveilige weg al tijden aan. Het gaat volgens hen om een smalle straat, waar aan één kant geparkeerd mag worden en aan de andere kant vaak foutgeparkeerd wordt. Dat maakt de rijbaan erg smal.

De busvervoerder noemt het ongeluk een vreselijk incident. "Het is niet in woorden uit te drukken hoe vreselijk wij dit vinden. We leven ontzettend mee met de vader, het zoontje en de andere nabestaanden van het slachtoffer."

De burgemeester van de gemeente Gooise Meren noemt het ongeluk een tragedie. "Dit raakt onze gemeenschap diep. Het is moeilijk te bevatten dat een moeder uit Naarden, die met haar kind in een bakfiets op de Comeniuslaan rijdt dodelijk verongelukt, nadat ze geraakt wordt door een bus. Mijn dank gaat uit naar alle hulpverleners die meteen in actie zijn gekomen en de buurtbewoners die zich na het ongeluk over de jongen ontfermden."

Het is al de tweede tragische gebeurtenis in korte tijd waarbij een inwoner uit Gooise Meren om het leven komt. Vlak voor de Kerst stierf een jong meisje bij een brand in Muiden.