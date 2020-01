Dode en zieken door vergiftiging op schip dat Boskalis vervoerde

Op een schip van de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras, dat door het Nederlandse Boskalis werd vervoerd, is een dode gevallen en zijn vijf mensen ernstig ziek geworden.

Dat kwam doordat de zes, allemaal Brazilianen, een schoonmaakvloeistof hebben gedronken. Die vloeistof bevatte methanol. Dat lijkt op alcohol, maar is zwaar giftig. De vloeistof wordt op schepen gebruikt om dingen te ontvetten.

Anderhalve dag na het drinken begonnen de zes ernstige ziekteverschijnselen te vertonen en vertelden ze aan de Boskalis-bemanning wat ze gedaan hadden.

Reis onderbroken

Het schip was onderweg van China naar Brazilië en heeft toen meteen koers gezet naar Zuid-Afrika, het dichtstbijzijnde land. De vijf zieken zijn vervolgens met helikopters overgebracht naar een ziekenhuis in de Zuid-Afrikaanse stad Durban. Een persoon was al overleden. De vijf zijn herstellende van hun vergiftiging.

Het ging om een olieproductieschip van Petrobras, dat weer was geladen bovenop de Vanguard, een laadschip van Boskalis. Dat is het grootste schip voor zware ladingen ter wereld.