Station Leeuwarden ontruimd vanwege verdacht voorwerp in trein

Het station in Leeuwarden is ontruimd omdat er een verdacht voorwerp is gevonden. Dat lag in een trein. Alle reizigers hebben de trein verlaten.

Twee specialisten van de politie gaan onderzoeken of het nodig is om de Explosieven Opruimingsdienst in te schakelen.

Eerst waren twee sporen ontruimd, maar later besloot de politie om het hele station af te zetten. "Veiligheid gaat voor alles", zegt een politiewoordvoerder daarover. "Liever te veel dan te weinig, je kunt het maar een keer goed doen."

Vanwege het onderzoek door de politie rijden er geen treinen van en naar de Friese hoofdstad.