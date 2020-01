'Wacht niet op water' is Limburgse campagne over risico's wateroverlast

Omdat we steeds vaker te maken hebben met extreem weer is het Waterschap Limburg samen met de veiligheidsregio een campagne begonnen. Doel is om bewoners bewust te maken van de gevaren die kunnen ontstaan bij plotselinge wateroverlast. Via een website wil het waterschap burgers helpen om de risico's te beperken of om overlast te voorkomen.

"Als Waterschap Limburg hebben we een heel pakket aan maatregelen om schade door wateroverlast in te dammen, maar burgers moeten zelf ook wat doen", zegt Josette van Wersch van het waterschap tegen 1Limburg.

"Het zijn heel makkelijke en concrete tips die we burgers willen meegeven", zegt Van Wersch. "Draai bij water in huis meteen het gas en licht uit. Zet je kliko vast, zodat hij niet wegdrijft en voor je auto geldt hetzelfde: zet hem op de handrem."

Niet door ondergelopen straat rijden

Limburg is de afgelopen jaren meerdere keren verrast door wateroverlast. Zo kreeg de gemeente Meerssen in 2018 twee keer te maken met hevige regenval en modderstromen. De gemeente heeft nu zandzakken ingeslagen voor periodes waarin hevige regenval wordt verwacht.

De campagne adviseert ook vooral wat je niet moet doen tijdens wateroverlast. Ga vooral niet door een ondergelopen straat rijden, omdat de auto golfslag veroorzaakt waardoor er nog meer water in de aanliggende woningen loopt.

Ook door een straat vol water lopen, is niet verstandig. "Door de waterdruk kunnen putdeksels zijn weggedreven, waardoor je in een rioolput kunt vallen. Het is in Meerssen al gebeurd dat een man in zo'n put viel en iets brak."