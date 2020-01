Cobrakoppen en slagtanden: het inleverpunt beschermde dieren werkt

Handel in deze voorwerpen is meestal verboden. Het bezit van botten van tijgers en hoorns van neushoorns is strafbaar. Voor andere producten gelden andere regels. Als die al lange tijd in bezit zijn, dan is er een vrijstelling voor, weet Langeveld. "Maar als je verboden planten of dieren smokkelt of recent iets hebt gekocht, mag je ze niet in bezit hebben."

Veel onwetendheid

"Er is veel onwetendheid", stelt Langeveld. "Heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze iets meenemen wat niet mag." Dat beaamt Rikkert Reijnen van het International Fund Animal Welfare (IFAW). "De regelgeving over drugs is duidelijk, bij wapens is dat ook het geval, maar als het om wilde dieren gaat, heb je allerlei grijze gebieden. Dat maakt het voor de consument heel lastig."

Reijnen vindt het goed dat het inleverpunt er is, maar het is niet de oplossing. "De sleutel tot het terugdringen van illegale handel in bedreigde dieren ligt bij de consument. We moeten die consument voorlichten. We willen allemaal reizen en dingen meenemen, maar het gaat hier om dieren die wereldwijd bedreigd zijn. Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van wat ze wel of niet kopen."

De ingeleverde verboden planten en dieren worden uiteindelijk naar een geheime locatie gebracht en 98 procent wordt vernietigd. Wat overblijft, wordt gebruikt voor educatie.