FIOD wil samenwerking met Dubai, Singapore en Hongkong

In de opsporing van crimineel geld wil de FIOD nauwer gaan samenwerken met financiële centra zoals Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en Hongkong. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst zegt dat criminelen steeds meer gebruikmaken van ingewikkelde internationale witwasconstructies.

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft vorig jaar ruim 800 onderzoeken afgerond. Daarvan zijn er 305 gedaan op verzoek van het buitenland.

"Zonder internationale samenwerking slaan we geen deuk in een pakje boter", zegt de FIOD-directeur in het AD. Volgens Hans van der Vlist is de samenwerking met Singapore en Hongkong al vergevorderd. "Ook met Dubai hebben we inmiddels mooie stappen gezet."

Onderhandelingen gaande

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid onderhandelen met Dubai over een verdrag voor het uitwisselen van justitiële gegevens, bevestigt een FIOD-woordvoerder de berichtgeving in de krant. Dat verdrag moet het makkelijker maken om bankgegevens van verdachten in te zien en informatie te krijgen over personen en bedrijven die in Dubai zitten.

De FIOD is al aangesloten bij het J5-netwerk, een samenwerkingsverband met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Dankzij dat verbond heeft de opsporingsdienst toegang tot het netwerk van deze landen, zegt directeur Van der Vlist.