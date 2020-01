Plofkraak op geldautomaat in Amersfoort

Criminelen hebben vannacht een geldautomaat van de Rabobank in Amersfoort opgeblazen. Er is geen geld buitgemaakt. Zo'n twintig mensen moesten hun huis uit omdat niet zeker was of er nog explosieven aanwezig waren. Zij zijn opgevangen in de buurt.

De omwonenden konden weer terug naar bed toen uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie was gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen meer lagen. De verdachten van de plofkraak aan het Pieter Stastokerf gingen er volgens de politie mogelijk vandoor op een scooter.

's Nachts dicht

Door de plofkraak in Amersfoort staat het aantal plofkraken sinds de nachtelijke sluiting van geldautomaten op minimaal drie. Halverwege vorige maand besloten de banken om alle automaten die buiten staan tussen 23.00 en 07.00 uur buiten werking te stellen. Aanleiding was de sterke toename van het aantal plofkraken.

Na die maatregel sloegen plofkrakers nog toe bij een geldautomaat in Apeldoorn en in Uithoorn. Bij een automaat in Amsterdam werd een explosief gevonden.

De banken gaan de nachtelijke sluiting van de geldautomaten eind deze maand evalueren. "Maar criminelen zullen het blijven proberen", zei een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken vorige maand. "Ondertussen werken we aan een structurele oplossing."