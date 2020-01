Modeontwerper Addy van den Krommenacker sluit winkel: 'dit was het dan'

Addy van den Krommenacker heeft de laatste jurken ingepakt. Het pand in Den Bosch waar hij sinds 1997 zat, is leeg. De modeontwerper moest door een faillissement definitief zijn winkel sluiten.

"Hier heb ik de mooiste herinneringen", vertelt hij als hij naar de pashokjes loopt. "Hier zagen de sterren voor het eerst hun jurken. Ik had hier echt contact met mijn klanten", zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij kleedde sterren in Nederland als Sandra Reemer en Willeke Alberti, maar ook in het buitenland, onder wie Tyra Banks.

Van den Krommenacker (69) denkt vooral terug aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander. "Ik heb toen zes jurken voor de prinsessen mogen ontwerpen. Dat is once in a lifetime." En hij deed meer voor de koninklijke familie. Hij wordt geroemd om zijn bruidsmode met kant uit Italië en Frankrijk en maakte onder meer de bruidsjurk van prinses Carolina de Bourbon de Parme, dochter van prinses Irene.

Elke jurk in handen gehad

De afgelopen week haalde hij zijn hele winkel leeg. Gistermiddag moesten de laatste jurken, stoffen en plakboeken de winkel uit. Maar het ergste is achter de rug, vertelt hij: "De grootste emotie heb ik al gehad. Dat was bij het opruimen van de jurken. Elke jurk heb ik deze week in mijn handen gehad en elke jurk heeft een verhaal."

Lang wil hij er niet bij stilstaan. De ontwerper richt zich nu op de toekomst. "Ik ga nu een nieuwe levensfase in."

Addy van den Krommenacker maakt een doorstart. Zijn winkels blijven dicht, maar hij bereikte wel een akkoord met zijn curator. Hij gaat zich weer richten op het ontwerpen van kleding.

Midden in de winkel laat hij een ivoorkleurige, glimmende jurk zien. "Dit is de jurk van Chantal Janzen geweest. Ik vind hem opeens terug bij het opruimen van de winkel. Een heel bijzondere jurk, omdat dit de eerste voor haar was."