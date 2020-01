Sint-Maarten naar de stembus, voor de negende keer in tien jaar tijd

Sint-Maarten gaat vandaag voor de negende keer in tien jaar tijd naar de stembus. Zeven partijen met in totaal 111 kandidaten strijden om vijftien zetels in het parlement. Grote kanshebber is de National Alliance van oud-premier William Marlin, tegenwoordig geleid door demissionair premier Sylvaria Jacobs.

Volgens Remco Stomp, nummer zes op de lijst van de Verenigde Democraten (UD), is het eiland verkiezingsmoe. "Ik hoop dat het de kiezers niet verhindert om toch te komen stemmen", zegt hij.

De Nederlandse advocaat Stomp woont al zestien jaar op het eiland. "Ik heb me verkiesbaar gesteld om iets terug te doen voor dit fantastische eiland. Maar ook omdat ik denk dat het tijd wordt dat deskundigen in de politiek gaan om dit land te besturen."

Autonoom binnen het Koninkrijk

Stomp was erbij toen Sint-Maarten in 2010 uit de Nederlandse Antillen stapte. Het eiland werd een autonoom land binnen het Koninkrijk. Alleen Defensie en Buitenlandse Zaken worden in Den Haag geregeld.