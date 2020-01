Veel aandacht voor film over zuuraanval India, 'Hoop dat wereld erover leert'

"Als je mijn gezicht niet wil zien, kijk je toch niet." Dolly van 19 draagt haar lange haar strak naar achteren, in een knot, en kijkt haar gesprekspartner zonder schaamte rechtstreeks in de ogen. Dat was vijf jaar geleden wel anders.

Nadat ze zuur in haar gezicht gegooid kreeg, door een aanbidder die ze had afgewezen, durfde ze een jaar lang het huis niet uit. "Toen ik voor het eerst in de spiegel keek, begon ik te schreeuwen en te huilen. Die jongen wilde mijn leven kapot maken. Hij dacht: als ik haar niet kan hebben, dan ook niemand anders."

Bijna iedere dag een zuuraanval

Zuuraanvallen komen volgens de officiële cijfers bijna dagelijks voor in India. Sinds de aanvallen in 2013 als een aparte categorie misdaad worden geregistreerd, laten de statistieken geen daling zien.

Ook in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk maakt zuur veel slachtoffers. Het verschil met India is dat hier de slachtoffers meestal man zijn, criminelen gebruiken het als wapen. In India zijn slachtoffers meestal vrouwen, en daders vaak echtgenoten, afgewezen geliefden of schoonmoeders. Het doel is de vrouw niet alleen pijn te doen, maar ook te vernederen en voor haar leven te brandmerken.

De nieuwe Bollywoodfilm Chhapaak, die morgen in première gaat, zorgt voor veel aandacht voor het fenomeen. De bekende actrice Deepika Padukone speelt Malti, een personage gebaseerd op Laxmi Agarwal. Zij is een bekende overlevende van een zuuraanval.

Check hier de trailer van de film: