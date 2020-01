Japanse justitieminister tegen Ghosn: bewijs onschuld in Japan

Als oud-Nissan-topman Carlos Ghosn echt zijn onschuld wil bewijzen, moet hij terugkeren naar Japan en voor de rechter verschijnen. Dat zei de Japanse justitieminister Masako Mori in een speciaal ingelast persmoment, als reactie op de persconferentie van Ghosn van gisteren in Beiroet.

Ghosn werd in november 2018 in Japan opgepakt op verdenking van fraude. Hij spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat justitie hem heeft benadeeld. Zo zou voor hem voordelig bewijs zijn achtergehouden en zou de openbaar aanklager valse informatie naar de pers hebben gelekt, waardoor die negatief over hem ging berichten.

Hij vluchtte vorige maand van Japan naar Libanon, naar verluidt in een kist voor geluidsapparatuur. Naar eigen zeggen had hij geen keus, zei hij gisteren, omdat hij niet het gevoel had dat hij een eerlijk proces zou krijgen.

'Illegale vlucht'

Justitieminister Mori besloot vervolgens publiekelijk te reageren op de aantijgingen van Ghosn, omdat ze wilde voorkomen dat hij zijn "illegale" vlucht zou goedpraten. Volgens Mori was de ontsnapping "een schending van vertrouwen die niet uitgelegd kan worden aan onze kinderen".

Mori ergerde zich verder aan de manier waarop Ghosn het Japanse rechtssysteem ter discussie stelde. "Absoluut onacceptabel", zei ze.

Ze verdedigde de Japanse autoriteiten door te benadrukken dat in Japan alleen aanklachten worden ingediend als de kans groot is dat iemand ook veroordeeld wordt. Om die reden krijgt volgens haar bijna iedereen in het land een straf die voor de rechter wordt gebracht.

Mori onderstreepte te blijven zoeken naar manieren om Ghosn weer naar Japan te halen.