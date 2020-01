Canada wil 'aanzienlijke bijdrage' leveren in onderzoek vliegtuigcrash Iran

Canada verwacht een grote rol te krijgen in het onderzoek naar de crash van het Oekraïense passagierstoestel gisteren bij de Iraanse hoofdstad Teheran.

Aan boord van het vliegtuig zaten 176 mensen. Alle inzittenden kwamen om het leven. Onder hen zaten zeker 63 Canadezen.

"Canada is een van de weinige landen met veel expertise als het gaat om dit soort ongelukken", zei premier Trudeau tijdens een persconferentie in Ottawa. "Ik ben er daarom van overtuigd dat wij een aanzienlijke bijdrage gaan leveren."

Of Canada die bijdrage ook mag leveren, is alleen de vraag. In 2012 verbrak het land de diplomatieke banden met Iran. Italië, dat nog wel in direct contact staat met Iran, treedt sindsdien geregeld op als bemiddelaar tussen de landen.

Vraagtekens rond oorzaak

Het is nog onduidelijk waardoor het vliegtuig neerstortte. Volgens de Iraanse autoriteiten had de Boeing 737 technische problemen en vatte een van de motoren kort na het opstijgen vlam. Een video van het brandende vliegtuig leidde tot geruchten dat het was neergehaald door luchtafweergeschut.

De Oekraïense vliegmaatschappij heeft zich nog niet uitgelaten over een mogelijke toedracht.

Van het vliegtuig was niets meer over: