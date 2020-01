Oscars ook dit jaar zonder vaste presentator

De Oscar-uitreiking moet het opnieuw stellen zonder presentator. Net als vorig jaar wordt de ceremonie voor de belangrijkste filmprijzen aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden. Namen zijn nog niet bekendgemaakt.

Tv-zender ABC koos vorig jaar voor een show zonder host, nadat comedian Kevin Hart zich had teruggetrokken na ophef over oude anti-homotweets. Voor het eerst in dertig jaar hadden de Oscars daardoor geen vaste presentator én voor het eerst in jaren gingen de kijkcijfers omhoog. Bijna 30 miljoen Amerikanen keken naar de urenlange show.

"We willen graag herhalen wat vorig jaar goed werkte", zei ABC-directeur Karey Burke. "Enorme entertainmentwaarde, grote muzieknummers en veel comedy."

Komende maandag worden de nominaties voor de 92ste Academy Awards in Hollywood bekendgemaakt. De prijsuitreiking is op zondag 9 februari.