Boer uit Werkhoven blijft brandstichting ontkennen, wijst naar oud-werknemer

Boer Gert S. uit Werkhoven blijft ontkennen dat hij zijn eigen gebouwen in brand heeft gestoken. Hij zit nu een half jaar vast op verdenking van brandstichting in 't Goy, Werkhoven en Cothen. Het onderzoek zou zich volgens de man op een voormalig werknemer moeten richten.

"Hij zit nu al een half jaar in voorarrest, terwijl er onvoldoende bewijs is dat hij achter de branden zit", aldus zijn raadsman Tim Vis bij RTV Utrecht. Vandaag hield de Utrechtse rechtbank een tweede pro-formazitting in de zaak.

Omdat het om een pro-formazitting ging, werd vandaag niet veel meer duidelijk over de brandstichtingen en het motief dat S. zou hebben gehad. S. zelf zei destijds dat zijn geaardheid de reden was voor de brandstichting. Hij wees ook op een zakelijk conflict.

Opgenomen gesprekken

Vandaag noemde zijn advocaat de naam van een ex-werknemer van de boer. Die man was bij elke brand in de buurt en zou daar ook over hebben gesproken met de boer. Volgens Vis zijn die gesprekken opgenomen. Hij vindt dat justitie de opnames moet beluisteren en nader onderzoek naar hem moet doen.

Er loopt nog een tweede justitieel onderzoek naar de boer. Daarin wordt hij beschuldigd van het verduisteren van grote sommen geld van een investeerder. Advocaat Vis wil niet dat de beide onderzoeken worden samengevoegd. "Er is geen sprake van een verband tussen de zaken."

Het is nog niet duidelijk wanneer het proces wordt voortgezet.