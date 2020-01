Australië schiet 10.000 wilde kamelen af

De Australische deelstaat South Australia is vandaag begonnen met het afschieten van 10.000 kamelen. Dat gebeurt in opdracht van Aboriginal-gemeenschappen die in het noordwesten van de deelstaat wonen.

Door de al jaren aanhoudende droogte gaan de dieren steeds verder op zoek naar water. Ze laten zich door niets tegenhouden en richten vernielingen aan. "Ze breken door afrasteringen, komen bij huizen en proberen bij het water van airconditioners te komen", zei een woordvoerder van een Aboriginal-gemeenschap tegen The Australian. De Aboriginals willen ook hun kinderen beschermen.

Het afschieten van de kamelen gaat vijf dagen duren. De dieren worden vanuit helikopters afgeschoten. Waar mogelijk worden de kadavers verbrand en begraven.