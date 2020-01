Justitie eist taakstraf tegen Rotterdams raadslid dat verzekeraars oplichtte

Van Eikeren stapte maandag uit de raad, kort nadat hij zijn partij had geïnformeerd over de rechtszaak tegen hem. In een schriftelijke verklaring zei hij het "een stomme fout" te vinden. "Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van."

Volgens justitie kost verzekeringsfraude de samenleving jaarlijks 600 miljoen euro.