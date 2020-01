Luchtverkeersleiding moet Chipshol miljoenen betalen na lange juridische strijd

Luchtverkeersleiding Nederland moet projectontwikkelaar Chipshol ruim 19 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald na een jarenlange juridische strijd over de ontwikkeling van een stuk grond bij Schiphol.

Het vonnis bouwt voort op een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde al in 2012 dat de luchtverkeersleiding in 2003 onjuiste informatie had verschaft over de verkeersveiligheid. De luchtverkeersleiding stelde dat de bouw van onder meer kantoren in het gebied een gevaar zou vormen voor het vliegverkeer. De kwestie leidde tot een bouwverbod waardoor alle plannen van Chipshol in het water vielen.

146 miljoen geclaimd

Het bedrag valt een stuk lager uit dan de claim van 146 miljoen die Chipshol had ingediend. Eigenaar Peter Poot zegt desondanks blij te zijn met het vonnis. Wel zegt hij het "triest te vinden dat het in Nederland kennelijk zo lang moet duren om je gelijk te halen".

Poot is de zoon van Chipshol-oprichter Jan Poot, die jarenlang procedures aanspande tegen tal van instanties en personen. Hij overleed in 2018.

Luchtverkeersleiding Nederland zegt de uitspraak eerst te willen bestuderen voordat het met een reactie komt. Het sluit een hoger beroep niet uit.