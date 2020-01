Schotse crimineel die wordt verdacht in zaak-Martin Kok opgepakt in Italië

In Italië is de Schotse crimineel Christopher Hughes (30) opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok.

Hughes werd in een hotel in de buurt van Turijn gearresteerd. Hij gebruikte daar een Letse naam, Aleksejs Rustanovs, meldt de militaire politie. Hij was in het gezelschap van een vrouw.

Hughes is niet op verzoek van Nederland aangehouden. De Schotse autoriteiten hadden een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Of hij in de toekomst moet voorkomen voor de moord op Kok, kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Hughes wordt ook verdacht van onder andere drugshandel.

Met naam en toenaam

Opsporing Verzocht besteedde in oktober aandacht aan de toen voortvluchtige crimineel. Mogelijk heeft hij Kok in december 2016 in de val gelokt. Ze gingen onder meer samen naar een seksclub in Laren, waar Kok werd doodgeschoten. Hughes en leden van zijn bende verbleven mogelijk regelmatig in Nederland.

Ook Ridouan Taghi, die vorige maand in Dubai werd opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de misdaadjournalist.

Op zijn site schreef Martin Kok over criminelen, met naam en toenaam. Hij zei daarom al rekening te houden met zijn liquidatie.