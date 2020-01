Vader Milica van Doorn krijgt 10.000 euro schadevergoeding

De man die in 1992 de 19-jarige Milica van Doorn verkrachtte en om het leven bracht, moet 10.000 euro schadevergoeding betalen aan haar vader. Ook moet hij de begrafeniskosten van ruim 3000 euro vergoeden. De zus van Milica had ook een vordering ingediend bij de rechter, maar die is afgewezen.

Milica van Doorn werd in juni 1992 dood gevonden in een vijver in Zaandam. Ze was verkracht en vermoord. Jarenlang was onduidelijk wie de dader was, tot in 2017 Hüseyin A. (47) in beeld kwam na dna-onderzoek.

A. werd in december 2018 veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doden van Van Doorn. Doordat de verkrachting al was verjaard, kon hij daarvoor niet meer worden veroordeeld.

PTSS

De vorderingen van de familie zouden eigenlijk ook verjaard moeten zijn, maar volgens de rechtbank is er in dit geval sprake van een uitzonderlijke situatie.

De vader krijgt 10.000 euro 'schokschade' omdat hij heeft moeten helpen bij het identificeren van het lichaam van Milica. Dat veroorzaakte bij hem een posttraumatische stressstoornis.

Depressie

De zus van Milica had ook om een schadevergoeding gevraagd, omdat zij als 17-jarig meisje, terwijl zij alleen thuis was, het nieuws van de politie te horen kreeg. Ook is ze, toen Milica thuis opgebaard lag, dagenlang geconfronteerd met de wonden die haar zus had opgelopen, die niet bedekt konden worden. Dat heeft volgens haar een depressie veroorzaakt.

De rechtbank ging niet mee in die laatste redenering, omdat er bij de zus geen sprake was van een directe confrontatie. Bij de vader was dat wel het geval.