Artsen die veroordeeld zijn voor dood baby Luna gaan in hoger beroep

Drie artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch gaan in hoger beroep tegen de uitspraak rond de dood van baby Luna in 2014. Zij werden eerder gestraft door het medisch tuchtcollege.

Het gaat om een kinderarts die werd veroordeeld tot een voorwaardelijke schorsing en twee gynaecologen die een waarschuwing kregen. De artsen zijn het niet eens met dat besluit. De ouders van Luna gingen eerder al in hoger beroep, schrijft Omroep Brabant.

Het meisje uit Vught overleed op 11 maart 2014, tien dagen na haar geboorte in het ziekenhuis. Volgens haar ouders kwam dit doordat de artsen grote fouten maakten tijdens de zwangerschap en rond de bevalling. Ze zijn ervan overtuigd dat hun kindje nog had geleefd als de behandeling beter was geweest.

Vraagtekens

De artsen plaatsen vraagtekens bij de uitspraak van het tuchtcollege. "Vooral als het gaat om de voorwaardelijke schorsing van de kinderarts." Daarom vragen ze het tuchtcollege opnieuw naar de zaak te kijken.

Het college oordeelde eerder dat de arts in kwestie "zeer grote fouten" heeft gemaakt. Zo zou ze onder meer waarnemingen van verpleegkundigen hebben genegeerd en "alarmsignalen van de baby" hebben gemist. Ook zou ze het dossier niet goed hebben bijgehouden.

De gynaecologen hebben volgens het college hun besluiten en handelingen niet goed vastgelegd. Daarvoor kregen drie artsen een waarschuwing. Twee van hen gaan daar nu tegen in beroep.

Bekijk hier de conclusies van het tuchtcollege: