Vrouwelijke cipier had seks met gevangene, OM eist 2 maanden cel

Een vrouwelijke bewaker van een gevangenis in Krimpen aan den IJssel wordt ervan verdacht dat ze seks heeft gehad met een gedetineerde. Ook zou ze telefoons en drugs voor hem naar binnen hebben gesmokkeld.

Zowel de 31-jarige vrouw uit Lekkerkerk als de 30-jarige gevangene uit Rotterdam stond vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist tegen beide verdachten twee maanden cel, meldt de regionale omroep Rijnmond. De officier van justitie neemt het de cipier vooral kwalijk dat ze zich heeft laten omkopen.

De twee verdachten ontkennen dat ze een relatie met elkaar hadden. Het OM gelooft dat niet. Volgens de officier van justitie hadden de twee veel contact met elkaar en spraken ze onder meer over een gezamenlijke toekomst.

De zaak kwam aan het licht nadat een andere gevangene aan de bel had getrokken. Hij had gezien dat de vrouw hasj naar binnen smokkelde. Ook verklaarde hij in de rechtbank dat de twee verdachten seks met elkaar hadden in de wc.