Europese Commissie wil 'dialoog', Spanje haalt militairen uit Irak

Het gebruik van wapens in Iran, Irak en de rest van de regio moet per direct stoppen om "ruimte te geven voor dialoog". Dat heeft Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen van de EU gezegd naar aanleiding van de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse luchtmachtbases in Irak.

Het kabinet heeft vooralsnog niet gereageerd. De Nederlanders die in Erbil zitten, blijven daar voorlopig. De ongeveer veertig militairen en politiemensen die in het Koerdische deel van Irak zijn om Iraaks-Koerdische peshmerga op te leiden, bleven bij de aanval van vannacht ongedeerd. Eerder deze week werd al wel bekend dat hun trainingsmissie wordt opgeschort vanwege de verslechterde veiligheidssituatie.

Spanje heeft een deel van zijn troepen al wel weggehaald uit Irak. Militairen die zich in risicovol gebied bevonden, zijn overgeplaatst naar Koeweit. Dinsdag verplaatste Duitsland ook al een deel van zijn militairen, naar Koeweit en Jordanië. Ook andere landen, zoals Canada, Roemenië en Kroatië, halen hun troepen deels weg uit Irak.

Debat

Coalitiepartij D66 wil nog deze week een debat voeren over de situatie in Irak. Mocht de partij daar een meerderheid voor krijgen, dan wordt het kerstreces van de Tweede Kamer onderbroken.

Vrijdag is er een overleg van Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de situatie in Iran en Irak. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat de Tweede Kamer voor die tijd met minister Blok over de kwestie debatteert.

De-escaleren

Ook andere Kamerleden reageren op de aanvallen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat het kabinet inzet op de-escalatie na de "Iraanse vergeldingsactie op de roekeloze oorlogspolitiek van de VS". "Actie tegen een oorlog met Iran is nodig", twittert ze.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans spreekt over "nieuwe verwerpelijke Iraanse agressie" en vraagt zich af of Irans "waarschuwingstijd en overwinningsclaims" duiden op een behoefte aan de-escalatie. Tweede Kamerlid Bram van Ojik van GroenLinks wil dat de EU "onmiddellijk diplomatieke actie onderneemt om te voorkomen dat Iran en VS opnieuw naar wapens grijpen en de regio in brand zetten".