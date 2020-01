Japanse justitie doet inval bij advocaat van oud-Nissan-topman Ghosn

De Japanse justitie heeft een inval gedaan bij de advocaat van de oud-topman van Nissan, die naar Libanon is gevlucht omdat hij van fraude wordt verdacht. Bij de inval is volgens Japanse media mogelijk beslag gelegd op de enige computer die Ghosn tijdens zijn borgtocht mocht gebruiken, maar zijn advocaat spreekt dat tegen.

Ghosn (65) werd in 2018 in Japan opgepakt en zat maandenlang vast op verdenking van fraude. Hij werd in april 2019 op borgtocht vrijgelaten en mocht de rechtszaak thuis afwachten, op voorwaarde dat hij het land niet zou verlaten.

Vorige week vluchtte de oud-topman toch, naar het land waar hij opgroeide. Hij vloog in een privéjet naar Beiroet, nadat hij in een instrumentenkoffer door de douane was gesmokkeld.

Later vandaag heeft hij een persconferentie aangekondigd. Het is de eerste keer dat hij in het openbaar zal spreken sinds zijn ontsnapping.

Miljoenen toegeëigend

Ghosn zou zich als Nissan-topman miljoenen hebben toegeëigend. Inmiddels wordt ook zijn echtgenoot gezocht. Zij wordt verdacht van het plegen van meineed.

De advocaat van Ghosn zegt dat het interne fraudeonderzoek, dat aanleiding was voor de vervolging, bedoeld was om te voorkomen dat de topman het Japanse autobedrijf Nissan verder bij partnerbedrijf Renault onder zou brengen.

Er geldt een internationaal opsporingsbevel voor Ghosn, maar Libanon heeft al gezegd Ghosn niet uit te leveren. Volgens de regering is hij met een geldig paspoort het land binnengekomen. Libanon heeft ook geen uitleveringsverdrag met Japan.