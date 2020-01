Wekdienst 8/1: Onderzoek naar vliegtuigcrash bij Teheran, Trump reageert op Iraanse aanval

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

President Trump komt in de ochtend (Amerikaanse tijd) met een verklaring over de Iraanse aanvallen op Amerikaanse luchtmachtbases.

Minister Hoekstra van Financiën praat met ouders die door de Belastingdienst ten onrechte zijn aangepakt met kinderopvangtoeslagen.

Twee jonge verdachten van het doodsteken van de 16-jarige Roan in Drachten worden voorgeleid bij de rechtbank in Leeuwarden.

Wat heb je gemist?

Iran heeft Amerikaanse doelen in Irak aangevallen. Volgens het Pentagon vuurde Iran vijftien raketten af op een militaire basis in het westen van Irak en op een basis bij de noordelijke stad Erbil. De basis in het westen werd door meerdere raketten getroffen, maar de schade lijkt mee te vallen.

Volgens het Pentagon zijn er nauwelijks of geen slachtoffers gevallen. De Iraanse aanval is een vergelding voor de dood van generaal Soleimani. Die werd afgelopen vrijdag geliquideerd door de VS. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran zich nu verdedigt en niet uit is op escalatie of oorlog.

