Chaos Venezuela verergert, 'Maduro lijkt sterker met twee voorzitters'

Na een aanvaring met de Venezolaanse ordetroepen, is oppositieleider Juan Guaidó alsnog beëdigd als parlementsvoorzitter. Daarmee heeft het Zuid-Amerikaanse parlement nu twee voorzitters.

Want twee dagen geleden liet parlementariër Luis Parra zich met steun van partijgenoten van de socialistische president Nicolas Maduro ook al beëdigen als voorzitter. Toen werd Guaidó door de veiligheidstroepen tegengehouden voor een stemming over het voorzitterschap. Vorig jaar werd Guaidó verkozen tot voorzitter, een functie waarvoor in Venezuela ieder jaar opnieuw wordt gestemd.

Met twee voorzitters lijkt de positie van Maduro versterkt, stelt NOS-correspondent Marc Bessems. "Het laatste restje democratie van Venezuela was het parlement. Het laatste instituut dat Maduro niet in handen had, wilde hij onder controle krijgen. Dat is hem deels gelukt. Nu Maduro er een marionet heeft neergezet, lijkt Guaidó verzwakt", zegt Bessems.

Blokkeren

Ordetroepen blokkeerden vandaag wederom de ingang van het gebouw om te voorkomen dat Guaidó en zo'n honderd andere leden van de oppositie tegen Maduro de parlementsvergadering konden bijwonen.

In een video die Guaidó twitterde, is te zien hoe beveiligers vluchten als oppositieleden het gebouw binnendringen: