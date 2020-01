Politie Utrecht geeft beelden vrij van vuurwerkbekogeling Oud en Nieuw

Sitalsing is er klaar mee. "Het is voor het eerst dat politiemensen, en dat zijn niet de minste agenten, zeggen dat ze helemaal geen zin meer hebben om op deze manier het werk te doen."

Een deel van de jongeren die op de beelden te zien zijn, is opgepakt. De meerderheid loopt nog vrij rond. Als het aan Sitalsing ligt, komt daar snel verandering in. "We onderzoeken de beelden net zo lang totdat ook andere mensen aangehouden worden. Ze kunnen erop rekenen dat we daar gedurende het hele jaar mee bezig gaan."

Vuurwerkverbod

Sitalsing ziet dan ook graag een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen komen. Een grote meerderheid van burgemeesters in de provincie Utrecht is ook voor een verbod, blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht. Van de 26 burgemeesters zijn er 24 vóór en twee tegen.

"Het moet gewoon ophouden", zegt Frits Naafs, burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Voor hem is de maat vol na afgelopen Oud en Nieuw. "Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat ik in deze gemeente al in september met politie, brandweer en een jongerenwerker om de tafel moet voor een draaiboek. Alles om het in goede banen te leiden."