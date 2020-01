Pizza's en pakketten: scholieren laten ook op school bezorgen

Uit een belronde langs middelbare scholen blijkt dat niet op elke school wordt bezorgd. Maar als het gebeurt, kan dat wel leiden tot overlast.

Directeur Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Overveen, een school met een 'gezonde kantine', liet ouders van leerlingen vorige week weten dat de toename van bezorgers op school voor overlast zorgt. Het is er daarom niet meer toegestaan. "Ik wil geen bezorgers op school die allerlei spullen komen brengen. Het geeft gedoe en onrust en het is onduidelijk wat zij dan komen brengen. Verder vind ik het wel vermakelijk, de kinderen hebben wel lef."

Gedragspsycholoog Niels Götz zegt dat kinderen het bestelgedrag overnemen van anderen, zoals hun ouders. Ook denkt hij dat 'stoer doen' een rol speelt. "De eerste keer dat je een pizza bestelt ben je de bink. Daarmee laat je ook zien dat je het geld hebt om onbekommerd te bestellen. Die neiging zie je bij kinderen extra sterk: de angst om uit de groep te vallen is extra groot. Het bestellen van maaltijden kan een manier zijn om populair proberen te zijn."

Maatschappelijk fenomeen

En hoewel sommige scholen pakketbezorgers niet toelaten op hun terrein zijn er ook onderwijsinstellingen die een bezorgde pizza wel toestaan, omdat het weinig voorkomt of alleen in bijzondere gevallen zoals bij een kerstlunch. "Een pizza wordt weleens bezorgd als leerlingen langer op school blijven, maar daar blijft het ook bij", laat het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam weten.

Pakketbezorger DHL komt als vervoerder dagelijks bij scholen en zegt dat er geen sprake is van problemen. "Anders had ik het wel gehoord. Maar wij weten ook niet wat voor pakketten we afleveren. Op basis van de buitenkant zien wij niet of het schoolmateriaal bevat, een pakketje is voor een docent of voor een leerling."

De bezorger heeft geen cijfers over hoeveel pakketten er bij scholen worden bezorgd. "We zien dat er onder alle generaties meer wordt besteld. Het is een maatschappelijk fenomeen. En net als dat er pakketten op werkvloeren worden bezorgd, moeten er ook op scholen goede afspraken over worden gemaakt."