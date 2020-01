Noodtoestand in Puerto Rico na reeks aardbevingen

Vooral op het zuidelijk deel van het eiland is de schade groot. In Guayanilla stortte een kerk uit de negentiende eeuw bijna helemaal in. In andere plaatsen werden huizen verwoest.

Na de eerste beving van vanmorgen werd een tsunami-waarschuwing afgegeven die paniek veroorzaakte. De gevreesde vloedgolf bleef echter uit: het zeewater kwam slechts 20 centimeter hoger dan normaal.

Puerto Rico is nog altijd niet hersteld van de orkaan Maria die het eiland in 2017 trof. Vorig jaar werd het officiële dodental van die orkaan op bijna 3000 vastgesteld.