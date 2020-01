Ridouan Taghi nog niet verhoord, tot verbazing van zijn advocaat

Ridouan Taghi is volgens zijn advocaat Inez Weski sinds zijn arrestatie op 16 december nog niet ondervraagd door de recherche. Dat heeft haar en Taghi verbaasd, zei ze vanmiddag in EenVandaag op NPO Radio 1. Ook is volgens Weski ten onrechte in de media gemeld dat Taghi zou hebben bekend.

Het OM zegt daar volgens een woordvoerder van het landelijk parket niets over. Hij verwijst naar de zitting eind februari waar veel moet worden besproken.

Taghi zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en het opdracht geven tot een serie liquidaties, waaronder de moorden op advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B.

In EenVandaag zei Weski ook dat Taghi op 27 en 28 februari aanwezig zal zijn bij de eerstvolgende zitting in het Marengo-proces. "Hij wil het proces meemaken en horen wat er wordt gezegd en wat er gebeurt", zei ze. Ook zal Taghi daar volgens Weski vermoedelijk spreken, waarover kon ze niet zeggen.

Party-eiland

Verder wijst Weski erop dat berichten als zou Taghi in de afgelopen maanden op een Iraans party-eiland hebben verbleven, niet kloppen. Volgens haar was haar cliënt sinds december 2016 in Dubai en is hij daar tot zijn arrestatie vorige maand gebleven.