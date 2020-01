15-jarige verdachten fatale roofoverval Hoofddorp langer vast

De twee 15-jarige jongens die zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige roofoverval waarbij een 64-jarige man uit Hoofddorp om het leven kwam, blijven nog zeker twee maanden vastzitten.

De man werd op 16 december neergestoken terwijl hij geld aan het pinnen was. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn vrouw was getuige van de steekpartij. Honderden mensen betuigden na het incident hun steun met een stille tocht.

De voorlopige hechtenis van de jongens is met zestig dagen verlengd. Een 16-jarige Hoofddorper die eerder al werd aangehouden, is geen verdachte meer in de zaak, meldt NH Nieuws.

Beelden van de stille tocht vorige maand: