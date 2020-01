Podcast De Dag: gewond door grote grazer: voor- en nadelen van oerrunderen

Een bezoekje aan de natuur eindigde zondag voor een man van 63 in een ambulance, nadat hij was aangevallen door een tauros: een grote grazer. Waarom lopen deze beesten in onze natuurgebieden rond? Is dat wel veilig? Hoe maakbaar kan natuur zijn? En weten mensen wel goed hoe ze om moeten gaan met deze dieren?

We praten met Leo Linnartz, van ARK Natuurontwikkeling en Maarten van den Hurk; verslaggever bij Brabants Dagblad die deze discussie al jaren volgt.