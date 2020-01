Overal posters van Soleimani, maar niet iedere Iraniër is uit op wraak 

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr komt al sinds 2004 in Teheran, ieder jaar wel een of twee keer. Maar niet vaak hing er in de Iraanse hoofdstad zo veel spanning in de lucht als nu, vertelt ze, een paar dagen na de Amerikaanse liquidatie van generaal Soleimani van de Iraanse Revolutionaire Garde.

"Veel Iraniërs verwachten een wraakactie, maar niemand weet wanneer en hoe", aldus Mohr, die gisteravond in Teheran aankwam en vandaag met verschillende inwoners sprak. "En zoals dat in het Midden-Oosten vaker gaat: als er oorlog dreigt - of als die zelfs al bezig is - blijft het gewone leven doorgaan."

En dus ziet Mohr vanuit het raam van haar hotelkamer winkeltjes die gewoon open zijn, net als scholen en universiteiten. "Ik zie kinderen spelen in de speeltuin, mensen doen boodschappen of gaan naar hun werk. Dat moet ook wel. Je kunt moeilijk thuis gaan zitten wachten."

Begrafenis

Honderden kilometers verderop, in de stad Kerman, zou generaal Soleimani vandaag worden begraven. Maar onder de tienduizenden aanwezigen brak grote paniek uit. In het gedrang kwamen volgens de Iraanse staatstelevisie minstens vijftig mensen om het leven, ruim 200 mensen raakten gewond. De begrafenis is daarom uitgesteld.

Ook in Teheran gingen mensen gisteren massaal de straat op, voor de uitvaartplechtigheid van de geliquideerde generaal. De staatstelevisie had het over miljoenen Iraniërs. Vandaag lijken zij in Teheran het 'gewone' leven weer te hebben opgepakt. "Het is hier niet anders dan anders", vertelt Mohr. "Behalve dan dat er overal posters van Soleimani hangen. En hier en daar zijn tentjes opgezet met posters erop, waar mensen thee uitdelen en religieuze muziek draaien. Daar kunnen Iraniërs Soleimani de laatste eer bewijzen."