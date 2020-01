Vliegende auto, opvouwbare laptop en slimme robot-bal op CES 2020

Elk jaar reizen er begin januari tienduizenden mensen af naar Las Vegas. Niet om te gokken - al kan het best zijn dat ze dat tussendoor ook doen - maar vooral om te ontdekken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van technologie, gadgets in het bijzonder. Techbeurs CES gaat vandaag weer van start.

De beurs, voluit Consumer Electronics Show, staat bekend om de combinatie van heel veel tv's, hypermoderne auto's en allerlei gadgets die de nieuwste innovaties zouden moeten bevatten.

Vliegende auto

Nog voordat de beursvloer goed en wel open is, zijn er al diverse aankondigingen gedaan. Zo presenteerde Hyundai een vliegende auto (die wellicht meer weg heeft van een helikopter). Het is de bedoeling dat het voertuig in massaproductie wordt genomen en dat taxidienst Uber ermee gaat werken.

Ubers ambitie om vliegende auto's in te zetten is al aantal jaar bekend. Dit jaar staan er testen op de planning en in 2023 wil de taxidienst het vervoersmiddel aanbieden in Dallas en Los Angeles. "Dat is opvallend", schrijft The Verge over de aankondiging van Hyundai, "omdat het bedrijf in feite zijn geloofwaardigheid als fabrikant uitleent aan Uber voor een ambitieus plan om een luchttaxi-dienst te lanceren in de jaren 20."