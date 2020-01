Jongen (17) gewond bij mogelijk steekincident ROC Den Haag

Bij het ROC Mondriaan in Den Haag is een 17-jarige jongen gewond geraakt. De politie onderzoekt of er sprake is van een steekpartij.

Volgens omstanders is de jongen een leerling van de school. De politie meldt dat hij in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels weer verlaten.

Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend. Omstanders zeggen in de regionale editie van het AD dat het om een uit de hand gelopen stoeipartij ging. De jongen was met anderen aan het dollen met een mes en werd daarbij in zijn arm gestoken, zeggen de ooggetuigen.

De lessen op de school zijn vanochtend gewoon doorgegaan. Op deze locatie van het ROC Mondriaan worden lessen in autotechniek en mobiliteit gegeven.