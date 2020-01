Kurz opnieuw beëdigd als premier Oostenrijk

De Oostenrijkse president Van der Bellen heeft in Wenen het nieuwe kabinet van premier Kurz beëdigd. Diens conservatieve ÖVP is een coalitie aangegaan met de Groenen, die voor het eerst op landelijk niveau gaan regeren.

Met zijn 33 jaar is Kurz de jongste minister-president ter wereld. Hij noemt belastingverlagingen zijn prioriteit voor dit jaar.

De Groenen liepen voorheen te hoop tegen Kurz' standpunten over immigratie en de politieke islam. Toch ging de partij akkoord met bijvoorbeeld een verlaging van de leeftijd waarvoor het hoofddoekverbod geldt naar 14 jaar.

Justitie en Milieu voor Groenen

Het kabinet telt meer vrouwelijke bewindslieden dan mannelijke. Met Justitie-minister Zadic (Groenen), die in Bosnië werd geboren, heeft Oostenrijk voor het eerst een bewindspersoon met een migratieachtergrond. De Groenen hebben ook het ministerie van Milieu in handen.

Sebastian Kurz werd eind 2017 voor het eerst premier, toen in een coalitie met de rechts-populistische FPÖ. Zijn kabinet viel in mei vorig jaar door een corruptieschandaal rond FPÖ-voorman Strache, die in een video ontvankelijk leek voor omkoping en Russische inmenging bij Oostenrijkse verkiezingen.