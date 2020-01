Van luchtbed tot kettingzaag: Sydneysiders zamelen in voor brandslachtoffers

Andrew Bragg is ook met dozen in de weer. Hij zit als vertegenwoordiger van de staat New South Wales in het parlement voor de partij van premier Scott Morrison. De kritiek op de regering wuift hij gedecideerd weg. "We hebben adequaat op de situatie gereageerd en gaan nu ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat mensen hun leven weer kunnen oppakken", zegt hij.

Brett Pattinson, die de inzameling coördineert, hoort het allemaal met de nodige scepsis aan. "Een partij die serieuze kanttekeningen plaatst bij klimaatverandering, heeft wat mij betreft niet door hoe deze planeet eraan toe is. Ik hoop dat steeds meer Australiërs de waarheid onder ogen gaan zien."

En weer komt er een auto aanrijden. "Eigenlijk wilden we om drie sluiten", zegt strandwacht Brent Jackson. "Maar deze pakken we dan nog maar even mee."