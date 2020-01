Sigarenbedrijf verdeelt 10 miljoen onder werknemers na overname

De Brabantse sigarenmaker Royal Agio Cigars heeft zijn medewerkers een flinke bonus beloofd, nu de overname van het bedrijf definitief is. Het familiebedrijf verdeelt 10 miljoen euro onder de 3200 medewerkers, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het bedrag wordt verdeeld op basis van dienstjaren: wie er langer werkt, krijgt meer.

Vorig jaar begonnen de gesprekken met overnamekandidaat Scandinavian Tobacco Group. "De beslissing om het bedrijf te verkopen was niet makkelijk", legt CEO Boris Wintermans uit in een persbericht. "We hebben een fantastisch bedrijf met enorm betrokken medewerkers en loyale zakenpartners. Met sommigen doen we zelfs al vijftig jaar zaken. Maar door de twee bedrijven samen te voegen is het beter bestendig tegen de almaar toenemende wet- en regelgeving."

Tweehonderd gulden

In 1904 leende Jacques Wintermans 200 gulden van zijn vader om het bedrijf op te zetten. Vier generaties later, in 2018, behoorde het bedrijf met een omzet van 133 miljoen euro tot de vier grootste sigarenproducenten ter wereld. Royal Agio heeft fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek.

Scandinavian Tobacco Group zou 210 miljoen euro hebben betaald voor de overname.