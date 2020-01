Rechter: ruiming 60.000 dieren in Kootwijkerbroek om MKZ in 2001 was terecht

De Staat heeft in 2001 terecht besloten om in Kootwijkerbroek 60.000 dieren te ruimen nadat er mond- en klauwzeer was vastgesteld. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag, de hoogste economische rechter in Nederland.

In 2001 besloot de overheid om tot ruiming over te gaan na een positieve test voor mond- en klauwzeer (MKZ). Om te voorkomen dat de besmettelijke ziekte zich zou verspreiden werd naar aanleiding van dat testresultaat besloten om de dieren op 246 bedrijven in de omgeving te ruimen.

De operatie leidde destijds tot veel protest. Veehouders en sympathisanten geloofden de resultaten niet en verzetten zich. Toenmalig minister Brinkhorst van Landbouw werd een killer genoemd door de boeren, en er werd een pop die op hem leek aan een galg in het dorp gehangen. Er werden blokkades opgeworpen en de mobiele eenheid beschermde de ruimingsoperatie.

Afwijkend MKZ-geval

19 jaar nadat de dieren zijn afgemaakt, is die twijfel niet minder geworden, zei veehouder Gert-Jan Dokter in het NOS Radio 1 Journaal, voorafgaand aan de uitspraak. "We hadden een vermeend mkz-geval dat erg afweek van de andere uitbraken in Nederland. Er was een bedrijf waar één kalf ziek was, maar er gebeurde verder niets. Twee weken later was er nog geen tweede geval. Normaal heeft de buurman het dezelfde dag of een dag later al."

Sindsdien hebben de Kootwijkerbroekers de ruiming aangevochten en geprobeerd documenten over de ruiming in handen te krijgen. "Vorig jaar is gebleken dat er dingen zijn misgegaan in het laboratorium. De rechter heeft toen een aantal deskundigen, virologen, ingeschakeld. Die hebben gezegd: dit verdient echt de schoonheidsprijs niet."

Nieuwsuur blikte onlangs terug op de ruiming: