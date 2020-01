Straf voor Britse die groepsverkrachting op Cyprus verzon

De rechter op Cyprus heeft een Britse vrouw veroordeeld omdat ze heeft gelogen over een groepsverkrachting. De 19-jarige kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en moet 148 euro betalen aan juridische kosten.

De tiener had afgelopen zomer gezegd dat ze in de badplaats Ayia Napa door twaalf Israëlische jongeren was verkracht. Die werden allemaal opgepakt. Kort daarna trok ze haar verklaring in, waarop ze werd gearresteerd voor het doen van een valse aangifte.

Weer later zei ze dat de politie haar onder druk had gezet en dat ze wel degelijk was verkracht. Volgens haar advocaat is de vrouw verhoord zonder juridische bijstand of een vertaler, wat in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag. Ook heeft hij kritiek op de rechter, die weigerde om verklaringen over de verkrachting aan te horen.

Schaamte om seksvideo

De rechter verklaarde de vrouw vorige week maandag al schuldig aan liegen, maar stelde de strafmaat een week uit. Hij zei dat op basis van videobewijs duidelijk was dat de vrouw had ingestemd met seks met een van de Israëliërs. Ze had de valse verklaringen gegeven omdat ze zich schaamde dat anderen uit de groep hen filmden.

De vrouw gaat in beroep tegen het vonnis.