Opnieuw tienduizenden Iraniërs op de been voor afscheid generaal Soleimani

In Kerman zijn tienduizenden Iraniërs de straat op gegaan om afscheid te nemen van de machtigste militair van het land, Qassem Soleimani. De generaal werd in 1957 in die Zuidoost-Iraanse stad geboren en wordt er later vandaag begraven.

Vanochtend vroeg kwam de kist met het lichaam van Soleimani aan in de stad: