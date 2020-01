Doden bij explosie op brug tussen Nigeria en Kameroen

Bij een explosie op een brug tussen Nigeria en Kameroen zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat het zelfs gaat om ten minste dertig doden. Tientallen mensen raakten gewond.

De bom ging af aan de Nigeriaanse kant van de brug die de grensplaats Gamboru verbindt met Fotokol in Kameroen. "Een jonge man pakte het explosief op omdat hij dacht dat het een stuk ijzer was. Toen ging het af", zegt de gouverneur van de Kameroense regio tegen persbureau AP.

De gouverneur zegt dat nog wordt onderzocht wie de bom heeft neergelegd, maar dat wel duidelijk is dat die afkomstig is van terreurgroep Boko Haram of van de regeringslegers die de terroristen bestrijden. De regionale autoriteiten hebben meermaals gewaarschuwd dat er in het strijdgebied niet-ontplofte landmijnen en andere explosieven kunnen zijn achtergebleven.

Boko Haram zaait sinds een jaar of tien dood en verderf in het noordoosten van Nigeria en de omliggende landen Kameroen, Niger en Tsjaad. Tienduizenden mensen zijn om het leven gekomen en miljoenen gevlucht.