Wekdienst 7/1: begrafenis generaal Soleimani en herdenking aanslag Charlie Hebdo

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Spaanse parlement stemt vandaag over het nieuwe kabinet van demissionair premier Sánchez. Haalt zijn voorstel het niet, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen, voor de vijfde keer in vijf jaar.

In Frankrijk wordt de aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo herdacht, vandaag vijf jaar geleden. Er kwamen 12 mensen om het leven, 11 mensen raakten gewond.

Het RIVM komt met de onderliggende berekeningen over stikstof; de rechter bepaalde eerder in een rechtszaak dat het RIVM die data moet vrijgeven.

En de Iraanse generaal Qassem Soleimani wordt begraven in zijn geboorteplaats Kerman. Hij werd afgelopen vrijdag gedood bij een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. De afgelopen dagen gingen in Irak en Iran al miljoenen mensen de straat op om de laatste eer te bewijzen aan de generaal.

Wat heb je gemist?

Minister Bijleveld van Defensie heeft begrip voor de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Maar daardoor is er wel "een heel fragiele situatie ontstaan" die volgens haar gevaarlijk is, ook voor de Nederlandse militairen in Irak.

Ze noemde Soleimani "een echte boef" in de eerste aflevering van het tv-programma Op1 en verwees naar de rol die hij had in de oorlog in Syrië als leider van sjiitische milities. "Als je kijkt wat Iran daar heeft gedaan, is dat ook verschrikkelijk", zei Bijleveld, die benadrukte dat Nederland inzet op deëscalatie.

Nederland heeft de VS wel om toelichting gevraagd op de bewering dat de liquidatie neerkomt op zelfverdediging omdat er acute dreiging was voor de Amerikanen.