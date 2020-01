Machiavelliprijs gaat dit jaar naar Bellingcat

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar het journalistiek collectief Bellingcat. Volgens de jury verdient Bellingcat de prijs vanwege zijn "vernieuwende wijze voor onderzoeksjournalistiek die keer op keer zorgt voor baanbrekende onthullingen". Oprichter Eliot Higgins neemt de prijs op 12 februari in ontvangst.

De prijs wordt elk jaar toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Eerdere winnaars waren onder meer 'de bedreigde burgemeester', koningin Máxima, bondscoach Bert van Marwijk, RTL Nederland en oud-burgemeester Van der Laan van Amsterdam.

De jury zegt in het rapport dat Bellingcat diepgravende onderzoeksjournalistiek "een stevige kwaliteitsimpuls heeft gegeven in een tijdperk waarin we steeds meer fake nieuws zien". "Deze innovatie is een schoolvoorbeeld voor zowel traditionele media als voor journalisten in opleiding. Waar traditionele media vaak huiverig zijn om hun kennis en aanpak te delen, moedigt Bellingcat dit juist aan."

De prijs wordt dit jaar voor de 31ste keer uitgereikt en is vernoemd naar de Italiaanse filosoof Niccolò Machiavelli (1469-1527), bekend vanwege zijn geschriften over politieke strategie.

Acht nieuwe namen

Bellingcat publiceerde onder meer verschillende onthullingen over de ramp met vlucht MH17. Zo kwamen ze nog voor het internationale justitieteam JIT met het nieuws dat de Buk-raket waarmee die vlucht werd neergehaald van de 53ste brigade van het Russische leger was. Ook identificeerde Bellingcat een hoge Russische generaal als medeplichtige, aan de hand van zijn stem.

Recent nog publiceerde het acht nieuwe namen van Russen en Oekraïense opstandelingen die direct of indirect betrokken waren bij het neerhalen van de MH17.

Het onderzoekscollectief ontdekte ook dat het Syrische leger clusterbommen gebruikte en het team wist uit te vinden waar de Amerikaan James Foley precies door IS werd vermoord, aan de hand van herkenningspunten in de executievideo. Bellingcat zei ook dat het de identiteit kent van een van de verdachten van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter.

Bellingcat doet niet alleen onderzoek, maar geeft ook trainingen aan journalisten en nieuwsorganisaties uit verschillende landen.